马主控官遇害案 6被告表罪成立

（早报讯）马来西亚副检察司安东尼凯文两年前遭人买凶杀害案今天下判，高庭裁决6名被告表面罪名成立，必须出庭抗辩。

高庭法官阿兹曼说，控方成功举证6名被告表面罪名成立。

6名被告是54岁的前军医古纳瑟卡兰上校（R Kunasegaran）、25岁的迪尼斯瓦兰（R Dinishwaran）、24岁的迪聂斯古马（AK Thinesh Kumar）、27岁的维斯瓦纳（M Vishwanath）、24岁的尼马兰（S Nimalan）及46岁的拉威詹德兰（S Ravi Chandaran）。

首被告古纳瑟卡兰原本被控教唆谋杀，但控方在5月15日修订控状，改为谋杀罪。

他们被指于2015年9月4日早上7时至晚上8时，在吉隆坡冼都都达马斯拉也路（Jln Dutamas Raya）往雪州梳邦再也USJ 1/6D路的路途中犯罪，抵触刑事法典第302条文，并与相同法典的第34条文同读，一旦罪名成立，唯一的刑罚是死刑。

55岁的凯文（Anthony Kevin Morais）2015年9月4日失踪，后来于同年9月16日证实遇害，尸体被发现藏在注满洋灰的油桶内。

据了解，这名军医曾于2013年被控在军事医院的病理学实验室内进行非法交易，同时也因企图向某私人企业东主索取70万令吉贿赂而遭反贪会提控。警方说，凯文是因为负责检控一名印族军医而遭对方买凶杀害。

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