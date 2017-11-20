韩国：朝军两高官受罚 朝年内或再射弹

（早报讯）韩国国家情报院（国情院）20日表示，朝鲜时隔20年整肃人民军总政治局，一二把手双双受罚。

韩联社报道，国情院当天向国会情报委员会报告工作时披露，朝鲜党中央在崔龙海主持下，以态度作风不端正为由对朝军总政治局进行20年来的首次纪律检查，总政治局长黄炳誓、第一副局长金元弘等高官将领被处罚。

共同民主党议员金炳基就此表示，一二把手双双受罚，难免殃及下属将领，这是强调“党指挥枪”对军队立威的传统方法，但并非针对全军的大面积整肃。

据悉，朝鲜中央电视台上月8日报道庆祝已故领导人金正日就任劳动党总书记20周年中央报告大会时，按照朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、劳动党中央委员会副委员长崔龙海、内阁总理朴奉珠、朝鲜人民军总政治局长黄炳誓的顺序播报参会领导人名单。而此前黄炳誓礼宾排名仅次于金永南。

国情院就朝鲜核导挑衅形势表示，朝鲜导弹研发设施内各种活动十分活跃，国情院认为朝鲜有可能年内发射弹道导弹，正在严密关注相关动向。

国情院表示，尚未发现丰溪里核试验场有核试验临近的迹象，但只要劳动党委员长金正恩拍板，朝鲜随时可进行核试验。

此外，朝鲜官方正全力管束民众，避免联合国安理会制裁动摇民心。

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