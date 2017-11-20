日本年长父母担心遗产不够啃老子女用

（早报讯）日本有近100万不上班不上学、靠父母养的“啃老族”。近年随着人口老化，啃老族父母的高龄化也日益严重，这些老人家开始烦恼，应该留下多少遗产，才可以让孩子“一辈子不工作也能养活自己”。

联合新闻网援引日媒《President》报道，协助家长与啃老族子女共同规划财务的理财专家村井英一提到，最近有一名83岁的退休医生来找他咨询，这名老人拥有8000万日元（约96.6万新元）的资产，却担心留给55岁的儿子会不够用，因为儿子从医学系辍学后没有工作过，一直靠父母给他的零用钱生活。

村井分析后告诉这名父亲：“您放心吧，就算您的儿子活到90多岁，也完全不工作，还是能够一辈子维持生活。”

没想到，对方听到后仍是一脸担忧，因为儿子有玩电单车的爱好，他担心儿子拿到遗产后会全花在自己的爱好上。

最后，村井想出一个办法，就是用信托的方式，每个月把固定数额的钱汇到儿子的账户，由于委托者是死去的父母，他将无法自行取用遗产。

日本总务省去年推估，国内约有100万年纪介于15至44岁的“尼特族”。这群人没有退休金，也没有存款，在迈入中老年后得靠父母留下来的钱和领救济金过生活，是日本社会未来面临的一大挑战。

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