为征捐款 英大学联盟查毕业生财务状况

（早报讯）香港东网报道，由英国24间著名高等学府组成的大学联盟“罗素集团”（The Russell Group）星期日（19日）被英国媒体踢爆，自1997年起私下委託财富调查机构调查毕业生的财务状况，甚至人脉关系，以便锁定寻求捐款对象，或评估可能把遗产赠与母校的毕业生。

《每日邮报》以资讯自由法取得相关文件及数据，发现包括牛津、剑桥等顶尖学府在内的罗素集团，过去20年在毕业生不知情的情况下，出钱让多间英美财富调查机构调查毕业生的薪酬、投资、退休金、房地产以及人脉关系，然后把毕业生按财力和阶级分类，评估他们是否会向母校捐款和捐赠遗产。这些大学甚至追踪毕业生的捐款记录，以便投其所好呼吁对方捐钱。

报道指，相关学府承认起底前没有取得当事人的书面同意，但罗素集团发言人回应查询时表示，各学府寄给毕业生的电邮都有“资料保护声明”，当中已解释学府会收集他们的个人资料。

文件显示，剑桥大学至今已调查逾30万毕业生的财务状况；牛津大学过去10年也有近20万毕业生遭母校起底。

英国信息专员办公室上周六（18日）已对事件展开调查，若查明属实，相关学府或因在未经同意下取得毕业生个人资料而面临罚款。

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