首个“星际访客”看上去像“太空雪茄”

（早报讯）美国天文学家20日发布的最新观测结果显示，人类首次观测到的来自太阳系外的“星际访客”有着特别瘦长的外形，看上去就像一根巨大的“太空雪茄”。

新华社报道，美国夏威夷大学天文学研究所运营的“泛星计划”1号望远镜上月19日观测到一颗不寻常的小行星。它被命名为Oumuamua，在夏威夷语中意为“远方的信使”。经分析，这是人类首次观测到的来自太阳系外的“访客”，它最终还将远离太阳系而去。

发现这颗小行星后，研究人员立即调集世界各地多个望远镜，观测它的运行轨道、亮度和颜色。观测发现，随着它每7.3小时绕自转轴旋转一周，亮度也经历了最大相差10倍的变化。太阳系内已知小行星或彗星的亮度变化幅度都没有如此巨大。

负责观测研究的夏威夷大学天文学研究所科学家卡伦·米奇说，这种亮度的巨大变化意味着Oumuamua是一颗“特别瘦长型”小行星，直径约400米，长度可能达到直径的约10倍，这一“长度直径比”超过太阳系内已知的任何小行星或彗星。

“我们还发现它的颜色为红色，与太阳系外层的天体颜色类似。”米奇说。

这项在线发表在新一期英国《自然》杂志上的研究总结说，Oumuamua是一颗致密小行星，主要由岩石组成，可能也含有金属，但不含水或冰。而它表面的红色可能由数亿年的宇宙射线辐射导致。初步计算显示，这颗小行星大致来自天琴座北部明亮恒星织女星的方向。

美国宇航局说，截至20日，这颗小行星距离地球约2亿公里，正以相对太阳每秒38.3万公里的速度飞行，预计将于2018年5月穿过木星轨道，2019年1月穿出土星轨道，朝着飞马座方向前进。

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