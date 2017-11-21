日真子公主“纳采之仪”明年3月举行

（早报讯）共同社21日采访日本宫内厅相关人士获悉，有关秋筱宫长女真子（26岁）与国际基督教大学（ICU）同学、就职于法律事务所的小室圭（26岁）之间相当于普通人士结婚定聘的“纳采之仪”，宫内厅正在就拟于明年3月举行展开协调。加上考虑到小室的工作安排，以放在3月4日周日为中心推进讨论。婚礼预计在明年秋季。

真子与小室的婚约在今年9月敲定，但皇室以纳采之仪作为婚约正式成立。真子的胞妹佳子（22岁）目前在英国留学，将在明年夏季回国，能赶上参加婚礼。

纳采之仪时，小室家的使者将前往东京元赤坂的秋筱宫邸，向真子递交清酒、鲷鱼、西服布料等以及礼单。

纳采之仪后，还将举行正式决定婚礼日期的“告期之仪”和真子向天皇夫妇表达感谢的“朝见之仪”等仪式。此外还将召开皇室经济会议，决定政府向婚后脱离皇室身份的真子支付一次性补贴的金额。

真子是天皇夫妇的首个孙辈，预计可能在2019年3月底退位的天皇将与皇后一同出席其婚礼。天皇出席孙辈的婚礼至少是明治时期以来的首次。

真子结婚后成为平民，由此皇室成员将减少至天皇和皇族的共18人。这是2014年高圆宫家次女千家典子之后，再次迎来女性皇室成员结婚。作为天皇子孙的内亲王中，上一个结婚的是天皇夫妇的长女黑田清子，她于2005年成婚。

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