澳洲平均家庭住房面积“缩水”

（早报讯）宽敞的院子、一栋N间卧室的小楼、车库、花圃、大树……人们印象中，这就是典型的澳大利亚家庭的居住条件。但这一图景正在变得愈发模糊。

澳华网报道，CommSec的最新数据分析显示，澳洲的平均家庭住房面积已跌至20年来的最低点。主要原因是越来越多的家庭开始住在公寓而不是独立屋中，从而降低了平均住房面积。

CommSec在分析来自澳洲统计局的数据时发现，2016-17年度，平均家庭住房面积为189.8平方米，一年内减少了2.7%。

不过，报告还指出，尽管全球的平均住宅面积都有所下降，但澳洲人仍在建造比较大的独立屋。

2016-17年全澳新建的独立屋平均面积为233.3平方米，是四年来最大的，比20年前增长了11%。事实上，今天建成的独立屋平均面积比30年前(1986-87财政年度)多30%以上。

目前只有美国的独立屋平均面积能超过澳洲。

CommSec首席经济学家克雷格·詹姆斯解释说：“澳洲人继续建造世界上最大的房屋，但越来越多的澳洲人，特别是在悉尼、墨尔本和布里斯班 ，则住着更小的房子，如公寓、半独立式房屋和联排别墅。”

詹姆斯认为这背后的原因是，Y一代、千禧一代的夫妇和小家庭无力购买靠近工作地点、咖啡馆、餐馆、购物的独立屋，只能放弃空间，住在离这些设施较近的公寓。

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