称无力抚养 日女把4婴扔水桶弃尸

（早报讯）日本警方周二逮捕一名53岁妇人，这名母亲以混凝土将自己所生的4个婴儿尸体封于桶中，存放在她居住的公寓里长达20年。

中央社援引法新社报道，该妇人齐藤真由美周一到大坂警察局自首。她告诉调查人员，这4名婴儿是她在1992至1997年之间所生，并称她当时不认为自己穷途末路的经济状况，足以支撑抚养这些孩子。

刑警搜索她的住处后，在橱柜中发现4个装满混凝土的桶子。X光扫描显示，每个桶中都封着似乎是婴尸残骸的物体。

警方仍在审讯这名与儿子同住的妇人，以确定这些婴儿是被她杀害或胎死腹中。

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