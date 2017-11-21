超老龄化日本面临高龄犯罪潮

（早报讯）正在成为世界上首个“超老龄化”社会的日本迎来一个拐点，65岁以上犯罪分子从监狱释放后两年内“二进宫”的可能性超过年轻人。

参考消息网引述英国《金融时报》网站11月19日的报道说，日本法务省近日公布了每年一度的犯罪问题白皮书，承认官方对老年人犯罪率上升感到担忧。

比如，75岁以上老年司机引发的交通事故增多，2016年有3.3万起，较10年前增加12%。

这份白皮书公布前数周，大阪警方破获了众所周知的“平成忍者”案。被捕的74岁男子在过去8年间实施了250多次入室盗窃，他表示自己最终落网在一定程度上是因为年龄的关系。

报道指出，尽管日本的巨额家庭储蓄集中在老年人手中，但65岁以上老人中的贫困现象也日趋严重。警方将经济困难及其他因素与2016年有2498名老人被逮捕的事实联系起来，其中大多数是在商店偷窃，自1997年以来增加了4倍。

该白皮书显示，2016年，在65岁以上老年人当中，再次犯罪率（释放后两年内再次犯罪）为23.2%，较前一年增长2.8%。这与年龄在30-64岁之间的罪犯再次犯罪率为18.1%形成鲜明对比，29岁以下者的再次犯罪率则更低，仅为11.1%。

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