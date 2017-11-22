涉性骚扰 美资深主播被多家电视台开除

（早报讯）美国资深新闻主播罗斯（Charlie Rose，75岁）爆发性骚扰丑闻之后，短短一天内遭到哥伦比亚广播公司（CBS）和美国公共电视网（PBS）等电视台开除。

联合网新闻报道，哥伦比亚广播公司新闻部总监罗兹21日上午对内部员工发表声明说：“不久之前，我们决定终止罗斯与哥伦比亚广播公司新闻部的聘任关系，即刻生效。”

就在哥伦比亚广播公司宣布开除罗斯的不久之后，美国公共电视网随即跟进指出，1991年播出迄今，由罗斯主持的个人访谈节目“查理罗斯”将停播。

另外，平日转播“查理罗斯”的彭博电视频道20日宣布暂停播出这个节目，21日则进一步宣布这个节目停播。

美国公共电视网21日发表声明指出，事件曝光之后，电视台方面已决定终止与罗斯的合作关系，并且停止播出他的节目。

《华盛顿邮报》20日报道，共有八名妇女指控曾遭到罗斯性骚扰，其中包括与他在同一个节目任职的女同事。

据报道，其中五名女子说，罗斯曾“把手放在她们的脚上，有时放在大腿上”；两人说，罗斯“洗澡后光着身体在她们前面走动”。另一人则说，罗斯“在一场派对上摸了她的臀部”。

罗斯20日为自己的“不恰当行为”道歉，但表示他“不认为所有指控都是真实的”。

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