媒体：伊斯兰极端分子计划攻击印度政要

（早报讯）印度媒体报道，盘踞于巴基斯坦的伊斯兰组织“穆罕默德军”（Jaish-e-Mohammed）武装分子可能已把一些印度政要的名字列入应被消灭的名单中。

俄罗斯卫星网引述Zee News电视台的报道说，印度执政党人民党代表，包括现任国家内阁成员都被列入名单中。

“穆罕默德军”是成立于2000年3月的一个伊斯兰组织。该组织的宗旨是把克什米尔从印度分离出，然后将其并入巴基斯坦。

据电视台消息，该组织组建了专门负责攻击印度高层政客的特殊部队，并已开始在邻国孟加拉国境内招募袭击实施者。

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