崔顺实身边红人获刑三年

（早报讯）韩国首尔中央地方法院22日作出一审判决，“闺蜜门”的一大关键人物、广告导演车恩泽获刑三年，韩国文化产业振兴院前院长宋星珏获刑四年。韩媒称，车恩泽曾靠崔顺实庇护，在文艺界“呼风唤雨”非法牟利，素有韩国“文化界皇太子”之称。

据中通社报道，检方指认，车恩泽、宋星珏涉嫌与崔顺实等人共谋，企图强行收购浦项制铁公司下属广告企业POREKA。在强行收购未遂的情况下，车恩泽与崔顺实共同成立了一家广告公司，企图独揽韩国大企业和公共机构广告，牟取非法利益。

车恩泽还把亲信们安插到韩国电信公司，迫使该公司开出68亿韩元的广告大单。

此外，车恩泽涉嫌从2006年1月到2016年10月将自己运营的广告公司的10亿韩元资金挪为己用，以偿还个人债务和资助其孩子的海外教育。

检方称，朴槿惠曾指示前首席秘书安钟范与电信巨头KT公司高层取得联系，要求后者雇佣车恩泽和崔顺实的亲信担任其广告部门高管。据悉，车恩泽曾任朴槿惠政府创造经济推进团团长，并担任直属总统的文化隆盛委员会委员。

2016年11月27日，韩国检方以涉嫌滥用职权、妨碍行使权力、强迫交易和贪污等起诉车恩泽。

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