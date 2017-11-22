邵氏王国女强人方逸华去世

（香港综合讯）无线电视（TVB）前行政主席梁乃鹏宣布方逸华今日因败血症与世长辞，享寿83岁。据报道，方逸华于今日下午5时28分在养和医院安详离世，家人一直陪伴在侧，丧礼事宜将另行公布。

综合媒体报道，方逸华原名李梦兰，于中国上海出生，是邵氏电影公司主席邵逸夫的第二任妻子，1969年加入邵氏兄弟电影公司，1988年进入无线电视董事局。2000年10月，方逸华获委任为无线电视副主席；2006年5月起担任董事总经理职务，直至2012年3月底退休，转任为非执行董事至今。她最后一次公开露面是在今年9月26日出席2017年邵逸夫奖颁奖礼。

由于邵逸夫有“六叔”绰号，方逸华顺理成章被公众称为“六婶”，其管理哲学也以“控制成本”知名。

回顾方逸华一生，1934年出生后因家境清贫，早已辍学当歌手，在香港及东南亚等地巡回演唱，18岁时结识邵逸夫。她1969年进入无线参与行政工作后，就淡出演唱事业，并伴随邵逸夫现身公众场合，直到1997年在拉斯维加斯成婚。邵逸夫的发妻早于1985年去世，邵逸夫则在2014年1月去世。

影星甄珍得知消息后，泣不成声说：“知道她住院，没想到这么严重。我昨晚才跟秘书询问她的状况。我们是认识50年的朋友，像姐妹一样。”

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