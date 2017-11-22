普京：结束叙内战实际机会出现了

（早报讯）俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安和伊朗总统鲁哈尼周三在索契举行三方峰会。普京表示，与会三方成功阻止了叙利亚分裂，因此结束叙利亚内战的实际机会出现了。

普京强调，这次的三方峰会旨在巩固和发展叙利亚的积极变化。

虽然没有具体点名，但鲁哈尼表示，外国必须停止干涉叙利亚冲突。除非得到叙利亚政府的邀请，否则任何外国的军事力量都不应该存在于叙利亚境内。

埃尔多安则指出，土俄伊将在这次峰会上做出关键性决定，以解决叙利亚危机，而各方所提出的政治解决方案，必须是叙利亚人民能够接受的。

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