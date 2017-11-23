美司法部长下令检讨购枪者背景资料库

（早报讯）美国司法部长塞申斯22日下令，全面检讨美国联邦调查局（FBI）的枪支购买者背景调查资料库。

联合新闻网报道，美国空军先前坦承，11月初在得州南部教堂枪杀26人的枪手姓名与其家暴纪录原本应上传到资料库，结果因纪录未更新，让枪手买到武器，才会发生这起本可阻止的枪击案。

塞申斯下令FBI和美国烟酒枪炮及爆裂物管理局（ATF），了解其他政府机构是否未回报资料给美国犯罪背景快速查核系统。他也要求回报内容中，需详载机构调查和起诉购枪申请谎报者的次数，并仔细检讨申请表的格式内容。

塞申斯在备忘录中指出，此资料库“对于保护美国大众杜绝武器相关的暴力格外重要，但唯有资料可靠完善，资料库才会完整，联邦、州、地方和部落政府机构方可取用这些资料”。

得州枪手凯利因攻击第一任妻子与其继子，在2012年遭美国空军军事法庭判刑。联邦法律禁止任何人把枪卖给曾对配偶或小孩家暴而被判罪的人。

美国空军承认未更新凯利的家暴纪录到资料库后，美国国防部总监察长对凯利发起另一项调查。凯利虽有罪在身，仍可买到四把枪，在本月6日用可装30发子弹的自动步枪扫射教堂民众。

塞辛斯说，这个发现“很惊人”，他要求FBI和ATF配合国防部的检讨作业，找出机构共享资料库内容时面临的其他困难。

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