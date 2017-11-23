天文学家发现疑似“下一个地球”

（早报讯）“比邻星b”是已知离地球最近的宜居系外行星，但天文学家近日发现，距离地球11光年的一颗名为“罗斯128b”的行星正在逐步移近，预计7.9万年后将取而代之。

新华社报道，利用欧洲南方天文台的高精度径向速度行星搜索器（HARPS），研究团队在红矮星“罗斯128”附近发现了距离地球第二近的宜居行星“罗斯128b”。它的大小与地球相当，表面温度可能也与地球接近。

红矮星是宇宙中十分常见的恒星，表面温度低、亮度弱，在天文学家探索系外行星时“备受青睐”。但与太阳相比，很多红矮星并不稳定，其耀斑活动很强烈，使它们的子星有时“沐浴”在致命紫外线和Ｘ射线中。

然而，红矮星“罗斯128”却与众不同，十分“安静”。因此，它的子星“罗斯128b”虽然公转轨道比地球绕太阳的轨道近得多，但受到的辐射仅为地球的1.38倍。这使它成为可能发现地外生命的“种子选手”。

目前寻找地外生命主要聚焦于“宜居带”，即恒星周围一定的距离范围，在这一范围内行星的表面温度能容许液态水存在。

由于母星表面温度仅为太阳的一半，“罗斯128b”的理论表面温度预计在零下60摄氏度到20摄氏度之间，但它是否位于“宜居带”内仍需进一步测定。

免费试阅14天