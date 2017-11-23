人类疯牛病也许能通过皮肤蛋白传染

（早报讯）克雅氏症是人类版本的疯牛病，是由异常折叠的朊蛋白所致的一种脑病。中美研究人员22日报告说，他们在克雅氏症患者的皮肤组织中发现具有传播活性的致病朊蛋白，这提示克雅氏症也许有通过涉及皮肤的外科手术传染的可能性。

这项研究发表在新一期美国《科学·转化医学》杂志上，由美国凯斯－西部保留地大学邹文泉副教授与其同事孔庆忠副教授及美国国家卫生研究院考伊等人合作完成。南昌大学和吉林大学第一医院研究人员参与其中。

研究人员使用一种高度敏感的蛋白质分析方法，直接检测23名克雅氏症患者的皮肤组织，并与15名非克雅氏症患者对照，发现具有传播活性的致病朊蛋白存在于所有克雅氏症患者皮肤组织中。

研究还显示，把克雅氏症患者的皮肤匀浆组织接种到小鼠脑内，会导致所有接种小鼠染病，进一步证实克雅氏症患者皮肤携带的朊蛋白具有传染性。

邹文泉说，这项工作提示有必要确认克雅氏症患者在做非神经外科手术时是否也应采取额外预防措施。

但他强调，在克雅氏症患者皮肤上检测到的朊蛋白量只有大脑中的十万分之一至千分之一，这种病应不会通过随意的皮肤接触而传播。

该研究也为开发简单易行且损伤小的克雅氏症诊断方法奠定基础。邹文泉说，许多克雅氏症患者家属往往不愿意让患者死后接受大脑解剖，病情无法得到明确诊断，所以使用皮肤而不是脑组织来确诊克雅氏症具有重要价值。

全世界范围内，克雅氏症发病率为每年每百万人中约一到二例，病人常表现为痴呆及各种运动障碍。一旦发病，患者一般在半年到一年内死亡。这种疾病可能是家族遗传，也可能由外源性感染引起。

免费试阅14天