马国贸消部预算惊险过关

（早报讯）马来西亚国会下议院周一晚上表决国内贸易、合作社与消费部（贸消部）的预算时，由于执政党国阵大意轻敌，最后以52票对51票惊险过关。

据《星洲日报》探悉，国会当晚先表决房屋及地方政府部（房地部）的预算，当时国阵议员接获消息指反对党议员计划寻找议场内反对党议员人数超过国阵议员时，以多数“不赞成票”推翻房地部的预算，因此大批国阵议员进入议场投票“护航”。房地部预算顺利通过后，许多国阵议员接着就“放心”离开议会厅，到外用餐及祈祷。

参与上述“突击行动”的反对党议员告诉星洲日报，表决房地部预算时国阵议员众多，因此反对党决定按兵不动。

他说：“房地部预算案通过后，他们（国阵议员）松了一口气而纷纷离开议会厅。我们知道机会来了，所以到了贸消部预算案时。我们就发动攻势，由公正党加埔区国会议员马尼瓦南要求记名投票。”

当时国会内的国阵议员只有49人，反对党则有51人，眼看贸消部的预算就要被推翻。反对党议员指责副议长罗纳建迪刻意拖延时间，让至少三名国阵议员“及时”进入议会厅投票，结果以一票优势惊险通过贸消部的预算。

反对党对表决结果十分不满，有29名反对党国会议员立即离席抗议。

副首相及国阵国会党鞭阿末扎希对此大怒，并表示将对缺席的国阵议员采取内部行动。

他说，这已经并非国阵首次“险胜”，因为国阵2010年财政预算案三读表决时，也曾66票赞成及63票不赞成，仅仅三票优势惊险过关。他因此多次提醒议员必须出席国会。但他表示：“最重要的是，我们赢了。”

免费试阅14天