海冰融化没处去 200头北极熊山坡游荡

（早报讯）北极熊面临严重生存危机，一群游客早前在俄罗斯远东地区的弗兰格尔岛上看到约200头北极熊在山坡上游荡。科学家指出，这一现象代表北极熊找不到海冰栖息，被迫在陆地上寻找食物。

中央社援引法新社报道，科学家表示，气候变迁意味着北极熊最常栖息的海冰在一年中较早融化，所以北极熊不得不在陆地上耗费更长时间。

这现象可能会让游客感到惊奇，但这代表在海岸和岛屿上聚集更多的北极熊，它们最终将面临为了陆地上稀少食物的更激烈竞争。

弗兰格尔岛（Wrangel Island）位于俄国东北部的楚科奇（Chukotka）半岛沿岸，是北极熊在8月初至11月海冰融化后所休息的地方，过了1月他们就可以离开陆地去猎杀海豹。

华盛顿大学的雷杰尔表示，研究指出，和20年前相比，现在北极熊平均在弗兰格尔岛上多花一个月时间，因为“海冰较早融化，且无冰期较长”。

今年秋天观察到的北极熊数量是589头，远超过以前估计的200至300头，他说这个数量“异常高”。

国际自然保育联盟估计，北极约有2万6000头北极熊，但由于海冰融化，这个数量可能长期存在“大幅减少的可能”。

尽管陆地上有一些食物来源，包括麝牛、旅鼠，甚至是青草，但没有任何东西可以完全取代富含热量的海豹。

雷杰尔说：“它们是机智且适应性强的动物，一些北极熊也许会找到吃的东西，但目前我们在北极所掌握的北极熊数量绝对不能在陆地上维持下去。”

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