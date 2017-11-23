消息：德社民党愿为默克尔提供有限支持

（早报讯）据两位知情人士透露，德国最大反对党社会民主党领导人舒尔茨做好与总理默克尔开启谈判的准备，准备向默克尔谋求的第四个总理任期提供有限支持。

彭博社报道，因相关探讨为非公开对话而要求匿名的知情人士称，舒尔茨拟周四与德国总统施泰因迈尔会晤时告诉后者自己的态度转变。其中一位知情人士透露，舒尔茨可能在一个少数派政府中支持默克尔，但不会提议再组建一个大联盟政府。

施泰因迈尔是社民党党员，曾在默克尔执政期间两次出任外交部长，并在2009年的大选中挑战默克尔。默克尔领导的联盟党与绿党和亲商的自由民主党之间周日进行的谈判破裂后，施泰因迈尔寻求确保德国这一欧洲最大经济体能有一个稳定的政府。舒尔茨此前一直排除再建“大联盟政府”的可能性。

施泰因迈尔已经敦促各党派将国家利益置于个人利益之前，逐渐加大对社民党的施压。社民党内部存在分歧，左翼认为与默克尔联盟是导致该党支持率下滑的主要原因，而另外一些人则寻求机会推进该党自己的一些关键政策。

舒尔茨此前对一家德国媒体表示，他相信能找到一个“好的解决方案”。德新社周三援引他的话报道称，社民党完全知悉自身在当前艰难局势中所肩负的责任。

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