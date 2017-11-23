瑞士小镇闹“人口荒” 给钱邀外人来住

（早报讯）由于人口流失严重，瑞士一个风景如画的小镇计划推出现金奖励措施，鼓励外来人口迁入，符合条件的每户家庭可获得6万瑞士法郎(约8万新元）奖励金。

香港新闻网报道，阿尔宾恩镇（Albinen）位于瑞士瓦莱州一个风景迷人的山谷里，海拔高度在1300米左右。

虽然阿尔宾恩镇的地理位置并不偏僻，距离瓦莱州首府锡永仅有4英里(约6.4公里)，但是近年来由于缺少就业机会，这里的人口流失仍然非常严重。

最近几年，共有3个家庭举家搬走，导致学龄儿童的人数一下子减少了8人，镇上的学校不得不关门。眼下，阿尔宾恩镇只剩下240名居民，其中7名儿童不得不每天乘坐大巴前往邻镇上学。

为了逆转人口外流趋势，镇长朱斯特计划推出一项现金奖励措施，鼓励45岁以下的外来人口来阿尔宾恩镇定居。根据方案草案，45岁以下的外来人口如果愿意来阿尔宾恩镇建造、购买或者翻新房屋，每位成年人可获得2.5万瑞士法郎的住房补贴，每名儿童也可获得1万瑞士法郎。这意味著一个普通的三口之家如果决定迁往阿尔宾恩镇，将可一共拿到6万瑞士法郎的奖励金。

不过，方案草案还规定，如果建造或者购买房屋者在十年内搬走，他们必须退回当初获得的住房补贴。

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