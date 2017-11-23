缅孟协议两个月内开始遣返罗兴亚难民

（早报讯）缅甸国务资政兼外交部长翁山淑枝与孟加拉外交部长阿里周四会谈后，两国签署了一份谅解备忘录，同意在两个月内启动把罗兴亚难民遣返回缅甸的程序。

缅孟两国是经过多个星期的谈判才达成这个初步协议。自8月25日缅甸军方在西部若开邦展开镇压行动以来，已有超过62万罗兴亚人为躲避暴力逃到邻国孟加拉，孟加拉难民营已人满为患。

缅甸政府一直否认对罗兴亚人犯下像联合国所说的“种族灭绝”暴行，而且只同意把部分罗兴亚难民接回国。缅甸和孟加拉在包括遣返人数等细节问题上一直谈不拢，缅甸武装部队总司令敏昂上周仍坚持，缅甸“不可能接受孟加拉提出的人数”。

翁山淑枝周四在内比都与阿里就罗兴亚人问题举行会谈，终于对僵持已久的遣返问题达成一些共识。孟加拉政府发布的简单声明说，双方同意在两个月内开始遣返罗兴亚难民。

两国将在三周内成立一个工作组，商讨遣返难民的具体安排。目前仍不清楚遣返人数与遣返的时间表。

阿里在会后向媒体发言时称：“这是第一步，（他们）会接回（罗兴亚人）。现在，我们必须着手工作。”

翁山办公室则说，罗兴亚人遣返问题应“通过双边谈判友好地解决”，周四达成的协议对两国来说是“双赢”。

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