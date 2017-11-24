俄外交部：美军在叙身份接近占领军

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃23日在例行记者会上说，美军在叙利亚的身份已经接近占领军。

据新华社24日报道，扎哈罗娃当天在回应此前美国国防部长马蒂斯有关美军将在叙利亚保持军事存在直到政治解决进程结束的言论时说，从国际法角度出发，美军在叙利亚的存在是非法的，其在叙利亚的行动既没有得到叙利亚政府允许，又违背了叙利亚政府意愿。

扎哈罗娃说，美防长的言论已让阿拉伯世界开始怀疑美国参与叙利亚反恐作战的真正意图。首先，在关于叙利亚政治解决进程结束的定义上，美方可以随意解释。其次，美方仍然没有表现出在反恐战争结束后从叙利亚撤军的意愿。

她表示，俄方一直相信美官方关于其在叙利亚的军事存在是以打击恐怖组织为唯一目的声明，希望美方未来能够忠于这一声明。

俄武装力量总参谋长格拉西莫夫当天在俄罗斯索契表示，俄军在叙利亚的作战任务已所剩不多，今年年底部分部队有望撤出叙利亚。俄军在叙利亚的两座军事基地和部分安全设施等将保留。

近来，叙利亚政府军在俄空天部队支持下已经收复全国大部分领土，叙利亚国内反恐战争接近尾声。22日，俄罗斯、伊朗、土耳其三国元首在索契就新形势下的叙利亚问题举行会谈，并签署了推动叙利亚问题政治解决的联合声明。

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