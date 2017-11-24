法媒：法官调查尼斯恐袭安保疏失

（早报讯）法国媒体23日报道说，关于尼斯恐袭事件中可能存在安保疏失的调查日前取得进展，办案法官“搜查”了尼斯市警方应急监控中心，并调取和封存了相关材料。

据中新社报道，两名预审法官于10月26日在警察总督察局人员和法警陪同下，查访尼斯市警察局下属的应急监控中心，了解该中心运作方式和评估其技术手段，并做了“现场搜查”笔录，带走尼斯恐袭事发当晚的值班人员名单。

尼斯市政府方面回应称，法官此次行动并非“搜查”，只是要求警方提供与监控摄像头运行和位置相关的文件，在其根据尼斯恐袭遇难者家属提告展开的调查中，这属于正常的“征调”程序。

报道称，有尼斯恐袭遇难者家属控告当局存在安保疏失，受理的预审法官于今年4月以涉嫌“违反安全义务而危及他人”为由展开调查，旨在查明发动袭击者如何能在作案前多次踩点而没有引起怀疑。

2016年7月11日至14日，袭击者穆罕默德·拉胡艾杰·布赫勒伊驾车前往尼斯“英国人漫步”大道踩点达11次之多。期间，他曾驶上人行道原地掉头等违章行为，甚至一度下车拍照。虽然当地法规禁止运营车辆在事发路段通行，但其踩点行动从未引起警方注意。

2016年7月14日晚，法国南部旅游胜地尼斯举行国庆节烟花晚会。穆罕默德驾驶一辆重型卡车冲撞碾压观看表演的人群并开枪射击，共造成86人死亡，400余人受伤。伊斯兰国组织宣称对此事件负责。

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