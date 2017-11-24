马哈迪：年轻人不换政府会害了自己

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪周五表示，年轻人看不见现任政府的问题，不愿改朝换代，最终受害的将是自己。

马哈迪说，他周二和一群青年对话时，从他们的反应发现年轻人在希盟执政前就预设成见，并对此表示失望。

他说：“他们的问题颇为聪明，但主要在谈国阵政府过去涉嫌的行径，令人有些失望。他们的焦点是茅草行动，鲜少提及现状与未来……对于贪污，（年轻人）假设是只要制度一天没变，任何新政府都会如纳吉一般。他们似乎相信，只要体制良好，一切就会好，而改变政府，不会让首相失去大权，去除贪腐……因此投票不会解决问题，只是徒劳无功。”

马哈迪说，年轻人认定希盟上台后将无异于纳吉政府，因此就让现任政府持续执政，让纳吉继续任相。

他认为，老一代看过前任与现任政府，因此看法迥然不同。

“他们看见，过去不像现在一般，当时无人把马来西亚列为全球十大贪腐国，无人称马来西亚为盗贼国家，无人担忧国债达到1万亿令吉，无人谈论首相滥用权力，窃取数十亿令吉。当时没有一马公司丑闻与26亿门……反之，他们目睹马来西亚成为亚洲四小虎，摆脱殖民统治后发展最好的发展中国家，发展中国家的楷模等称誉。”

马哈迪指出，正当老一代人认识到现任政府如何每况愈下，年轻人却不愿缅怀过去，视一切为理所当然。他表示，若欲动员年轻人“倒吉”，推翻盗贼政府，就必须正视年轻人与老一代的看法不同。

他说：“未来属于这些年轻马来西亚人。他们不愿更换政府，会对自己百害无一利。”

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