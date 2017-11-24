日英将联合开发新型空空导弹

（早报讯）日本和英国将在2018年度联合开发配备到战斗机上的新型空空导弹（AAM），预计将配备到日本航空自卫队的最先进隐形战斗机F-35等机型上。

这是日本首次与美国以外的国家联合开发攻击型武器，与准同盟国的英国联合开发空空导弹将成为日本防卫装备政策的重大转折点。

据中通社24日报道，日英两国政府定于12月14日在伦敦举行外长和防长（2+2）磋商，届时将就空空导弹开发事宜确认进行合作，并写入联合文件。如经过实射试验进入量产阶段，日英还将探讨向德国和法国出口。

在装备产品的联合开发方面，日本迄今为止只与美国联合开发了新型拦截导弹“SM3 Block 2A”等。和英国进行联合开发也意味着脱离美国一边倒的格局。如果和法国等国家推进的联合研究上升到联合开发，日本防卫装备合作的选择将增多。

报道指出，日本通过高端防卫装备的合作可以与准同盟国强化安保合作。与准同盟国的合作关系到多层的外交战略，也有助于日本在防卫装备上的技术进步。

新型空空导弹是将三菱电机名为“Seeker”的高性能雷达组合到英国大型导弹企业欧洲导弹集团（MBDA）开发的“流星”上。2018年度欧洲导弹集团将实际生产样品，考察命中精度和射程，最早会在2023年度在英国进行试射，届时日本和英国将判断是否进行量产。预计实际配备要等到2020年代后期。

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