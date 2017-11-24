法成功为全身烧伤患者异体植皮

（早报讯）法国巴黎圣路易医院23日宣布，该院为一名全身烧伤面积高达95%的法国男子成功进行植皮手术，手术使用了患者同卵双胞胎兄弟的皮肤，患者术后恢复情况良好。院方在新闻公报上表示，虽然此前国际上已有同卵双胞胎之间进行植皮手术的案例，但如此大面积的手术尚属全球首例。

据新华社报道，这位名叫弗兰克的33岁法国男子因一次工伤事故导致全身95%的皮肤严重烧伤，于去年9月27日被送进巴黎圣路易医院烧伤治疗中心就医。

院方说，弗兰克入院时已生命垂危，治愈的机会微乎其微，正是他同卵双胞胎兄弟决定“捐献”自己的皮肤用于皮肤移植手术，才让弗兰克拥有“重生”的机会。弗兰克先后在入院第七天、第11天和第44天接受了三次植皮手术。手术时，为保证立即进行皮肤移植，两组医生在同一时间为两兄弟进行取皮和补皮手术。

据了解，弗兰克已于今年2月中旬出院，仍在复健当中，健康情况良好。目前，他的面部皮肤已基本恢复完好，也可以正常行走。

负责手术的外科医生米蒙向媒体解释说，由于人体头顶、大腿和后背处的皮肤再生较快，因此医生分别从弗兰克双胞胎兄弟的头顶、后背和大腿取下宽度在五厘米至10厘米不等、厚度仅0.1毫米的小块健康皮肤，通过机器进行延展之后再移植到弗兰克的身体上。

院方说，对于重度烧伤的患者，通常会使用已经死亡的皮肤捐赠者的皮肤进行植皮手术，但患者往往在术后几周内就会出现一系列排异反应，并需要重新手术。然而，由于同卵双胞胎的脱氧核糖核酸几乎相同，因此患者在接受植皮后不会出现排异反应，且无需进行相关免疫治疗。因此，尽管这一手术案例的可复制性有限，但其成功经验将为医学界探索治疗重度烧伤者的创新疗法开辟新的思路。

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