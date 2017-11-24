津新总统宣誓就职 穆加贝未出席仪式

（早报讯）当地时间24日中午，姆南加古瓦在哈拉雷宣誓就职，正式成为津巴布韦总统。根据宪法规定，姆南加古瓦将完成穆加贝的剩余总统任期，直到2018年总统选举。

中通社报道，姆南加古瓦在最高法院首席法官见证下宣誓就任，接替本星期辞职的穆加贝成为津巴布韦总统。就职仪式在津巴布韦国家体育场举行。

在现场数万人的见证下，姆南加古瓦向大法官宣誓称，他将忠于国家，并服从、恪守和捍卫津巴布韦宪法和其他法律。

非洲多国领导人和政要出席了姆南加古瓦的就职仪式，但穆加贝未出席。

《津巴布韦先驱报》援引穆加贝的发言人查拉姆巴报道，经历了近日来的紧张局势后，穆加贝亟需休息，因此不会出席姆南加古瓦的就职典礼。

查拉姆巴说，姆南加古瓦23日与穆加贝交谈过，并通知了后者其就职典礼的准备情况。据报道，姆南加古瓦向穆加贝保证，他和家人都能安全地留在国内。

姆南加古瓦现年75岁，上世纪70年代，他追随穆加贝，在津巴布韦民族解放战争中立下大功。津巴布韦独立后，姆南加古瓦曾担任国防部长和国家安全部长。

11月22日，津巴布韦执政党宣布，推选该党主席兼第一书记姆南加古瓦为新任总统，接替21日辞职的前总统穆加贝。

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