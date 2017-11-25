中国留学生在日本非法出口红外夜视仪被移送检方

一名居住在日本东京都足立区的22岁中国男留学生，因将曾用于日本国土交通省防灾直升机上、可作军事用途的美国产红外夜视仪未经经济产业相许可出口至中国，警视厅公安部24日以涉嫌违反《外汇法》（无证出口）为由将其资料移送检方。

日本共同社报道，据公安部介绍，这是日本首次查处红外夜视仪的非法出口。该夜视仪也用于美军直升机。该留学生供称“卖给了中国广州经营军事用品的公司”，美国军事技术或从日本流入了中国。

红外夜视仪每台价格约5000万日元（约合人民币296万元）至7000万日元，可用于夜间摄影。日本国交省本以为在更换夜视仪时已被销毁，但实际上外流并在网上被拍卖。

送检嫌疑为该留学生涉嫌2016年5月28日未经经产相许可将1台红外夜视仪从成田机场出口至香港。

该留学生为东京某大学理科本科生，2016年2月以55万日元的价格拍下被挂在网上拍卖的红外夜视仪，并以约250万日元的价格转卖出去。未能判明来自中国企业等的指示，留学生承认罪行称“当时想要钱”。

该夜视仪曾用于国交省四国地方整备局（位于香川县高松市）2006年引进的防灾直升机，2015年12月左右进行更换时委托三菱电机公司销毁，承包此事的东京某企业提交了虚假报告称“已经废弃”。此后夜视仪经多家业者转手，去年2月由埼玉县越谷市的二手商挂在网上拍卖。四国地方整备局今年6月采取措施禁止三菱电机及该承包业者承包项目。

免费试阅14天