津巴布韦新任总统就职：经济发展以中国为榜样

津巴布韦新任总统姆南加古瓦于11月24日宣誓就职，成为津巴布韦独立37年后的第二位总统。津巴布韦的前教育部长戴维·科尔塔特在接受路透社采访时表示，在经济发展方面，姆南加古瓦一直以中国为学习的榜样，希望像中国一样办事高效，吸引更多外资。

海外网报道，姆南加古瓦曾是津巴布韦前总统穆加贝的狱友和战友，在过去30多年里曾担任内阁多个职务，享有“鳄鱼”称号，被认为是后穆加贝时代的政府领导人。姆南加古瓦出生于1946年，在20世纪60年代的非洲民族解放运动的洪流中，年轻的姆南加古瓦早早投身革命。1963年，年仅17岁的姆南加古瓦作为刚成立不久的津巴布韦非洲民族联盟的青年领袖之一，第一批被派往中国进行军事训练。

这一经历对他影响颇深，在2009年以国防部长身份率团访华时，姆南加古瓦回忆起那一时期依然记忆犹新：“我到过中国很多次。第一次是在1963年的8月，我们5个津巴布韦学生到中国接受军事训练。那时候中国挺困难的，但是中国人却非常团结。我很爱北京，因为在那里我接受了军事培训，我的军事知识都来自那里。今天我能够坐在这里，多亏了我在北京的经历。”

据英国卫报消息，在30分钟的就职演说中，姆南加古瓦表示，他将带领津巴布韦改善经济情况，增加年轻人就业，减少贫困。他还称，将打击腐败，让正义得到伸张。姆南加古瓦承诺，津巴布韦将按原计划在2018年举行民主的选举。此外，姆南加古瓦还向前总统穆加贝致敬，称他为国家建设做出巨大贡献，是津巴布韦的“国父”。

前总统穆加贝并未出席宣誓就职仪式，官方说法是“需要休息时间”。93岁的穆加贝在与军方谈判时表示，希望在津巴布韦度过余生。分析称，对穆加贝来说，保障在国内人身安全至关重要。据英国卫报消息，津巴布韦军方已经同意给予穆加贝及其家人的刑事豁免权，豁免协议涵盖了穆加贝的整个大家庭，包括他的继子和侄子，还可能包括被军方逮捕或潜逃海外的执政党高级干部。此外，穆加贝还将得到优厚的“退休金”和在国内的人身安全保障。

免费试阅14天