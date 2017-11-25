股价暴跌 多家纽约律所对红黄蓝开启集体诉讼调查

红黄蓝幼儿园事件引发美国法律界关注，11月24日，在美国上市的红黄蓝幼儿园母公司RYB Education， Inc股价大跌38.41%。据《21世纪经济报道》了解，截止发稿，至少已有两家纽约律所已经正式启动对该公司涉嫌违反证券法的集团诉讼调查。

美国罗森律师事务所（Rosen Law Firm）和美国成美律所事务所是最早宣布正式调查的两家律所。

美国成美律所官网声明显示，正在调查该公司美国证券法下所作的披露（包括但是不限于其上市招股书）是否存在重大实质失实，遗漏或者误导性的内容，并准备代理该公司股东在美国启动证券法集体诉讼，向该公司索赔此等可能的证券法违规带给股东的经济损失。

根据美国证券法，上市公司违反证券法行为一旦在法庭审理后获得证实，公司很可能会b处罚很高的和解金额。此前多起案件中，股东支付的和解金额达到1000万美元以上。

成美律所是华人律师在纽约创立的精品律所。合伙人柳治平律师表示，这个案件与此前所有的股东权益诉讼案件不同，引发“天怒人怒”。

他表示，因公司在美国上市，由于证券法保证美国法院有管辖权，因此可以进行维护股东权利的诉讼；但受害儿童的民事伤害原则上只有发生地即中国法院有管辖权。“很遗憾我们只能代理公司股东，不便代理受害儿童家庭，”柳治平表示。

发布开启调查的另外一家律所为罗森律师事务所。根据官网显示，是美国代理的股东代理股东诉讼案件最多的公司，此前代理希尔威金属矿业有限公司、Textainer Financial Servs。 Corp。股东衍生诉讼等多个案件。

柳治平表示，目前正在案件最初阶段，越多的股东支持，代理股东进行集体诉讼的性越大。而一般来讲，遇到多家律所进行诉讼的时候，一般法院会协调为一个案件。

柳治平律师未对案件可能的结果和处罚情况进行评论。截止发稿，罗森律师事务所未回复询问。

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