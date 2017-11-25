振兴普腾，从改名“宝腾”开始

（早报讯）马来西亚国产车普腾（Proton）的中文译名即将改为“宝腾”。马来西亚国家汽车有限公司（PONSB）首席执行员李春荣上任后，就展开一系列大刀阔斧的改革，其中就包括更改中文译名及改善员工餐厅的食物素质。

李春荣昨天在马中总商会举办的“第7届马中企业家大会”上发表演说时说，中国向来都把Proton译成“宝腾”，这明显比译成普腾好得多。“我跟我们的管理层说，我要找机会通过媒体把Proton的中文译名，从普通的‘普’腾改成宝物的‘宝’腾！”

这是李春荣在10月接任国家汽车公司首席执行员职后，首次公开亮相演讲。他说，宝腾是一个国家的代号，代表马来西亚的工业文明，也是马来西亚民族的骄傲，曾有辉煌的历史，例如1996年还收购英国跑车品牌莲花（Lotus）。

李春荣也说，马来西亚有种很有名的蔬菜叫“Kangkung”（空心菜）。但他去了宝腾的员工餐厅后，发现厨师的烹饪技术太差了，因此下令提高员工餐厅的食物质量。

他认为“作为一家汽车公司，代表一个国家的整体实力。如果连空心菜都做不好，怎么能够（让人）相信你能把产品质量做好呢？”

他说：“我问人事部总监（改善餐厅食物品质）需多长时间。他说：‘两个月’。我说：‘两个月我还要你吗？两周！’我也立刻跟员工说：食堂质量两周后一定改善，并请全体员工评估。”

李春荣表示：“我跟人事部总监说，我话已经说出去了。如果不实现，不是你丢脸就是我丢脸，谁丢脸谁就离开。你连为自己服务都做不好，我怎么能相信你能做得好我的产品，为全体马来西亚人服务呢？”

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