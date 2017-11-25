登嘉楼“王孙”争王位败诉

（早报讯）前登嘉楼苏丹阿里的长孙苏莱曼索取登州王位的上诉案，周五遭联邦法院三司驳回。这是联邦法院首次审理这类诉讼。

起诉人苏莱曼的祖父阿里1942年9月26日至1945年11月5日曾出任登州苏丹。阿里在1945年遭罢黜，改由他的叔叔依斯迈出任登州苏丹。依斯迈1945年担任登嘉楼苏丹直到1979年去世，过后由儿子马末即位。马末1998年去世时，传位给现任登嘉楼苏丹米占。苏莱曼与苏丹米占是堂兄弟关系。

苏莱曼认为自己的父亲是苏丹阿里的长子，自己是苏丹阿里的长孙而有权继承登州王位，因此在2016年5月3日入禀高庭索讨登州王位，高庭过后撤销其诉讼。他接着向上诉庭上诉，上诉庭今年7月31日驳回其上诉后，他就向联邦法院上诉。

苏莱曼将登州王室继承理事会成员莫哈末依斯迈、依沙、依布拉欣、赛奥玛和沙克哈伦，以及登州政府列为本案答辩人。承审此案的另两位联邦法院法官是哈山拉和兰利阿里。

苏莱曼的代表律师姆拉拉祖在联邦法院陈词时表示，苏丹阿里1990年曾提起诉讼向登州索取前统治者退休金，但最后败诉。姆拉拉祖认为“当年的案件并不能决定这次王位继承的课题。”

登州王室继承理事会的代表律师塞西尔阿伯拉罕表示，当年苏丹阿里的案件也涉及王位继承课题，当时法庭裁决王室继承课题是法庭不可审理的。联邦法院首席大法官劳勿斯裁决时认同这项说法，并谕令苏莱曼支付3万令吉（约9800新元）堂费给答辩人。

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