欧盟给英国10天提出脱欧账单新方案

（早报讯）欧洲理事会主席图斯克给英国首相特雷莎·梅10天时间，就脱欧账单拿出新方案。

彭博社报道，图斯克要求英国在12月4日之前提出新脱欧账单方案，并就英国脱欧后的爱尔兰边界问题提供解决办法。

而特雷莎·梅对欧盟寻求的保证是，如果英国提出完善后的脱欧账单方案，欧盟必须履行承诺，与英国开始进行贸易谈判。

一位知情人士透露，英国政府依然怀疑，在特雷莎·梅提出新的账单方案后，欧盟还会提出更多要求，不会如英国所愿开始进行贸易谈判。

一位匿名欧盟官员表示，特雷莎·梅已同意图斯克设定的时间表。

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