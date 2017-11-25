美国务院允许巴解驻美办事处有条件运行

（早报讯）美国国务院24日表示，将允许巴勒斯坦解放组织驻华盛顿办事处继续“有条件”运行。此前美方宣称该办事处因“违法”将被关闭。

一不具名的美国务院官员告诉新华社，鉴于目前巴方办事处已失去活动“豁免权”，美方建议巴方只进行可促进“巴勒斯坦与以色列间持久、全面和平”的活动。他说，根据相关法律，如果美国总统特朗普可在90天后判定巴勒斯坦正与以色列进行“直接而有意义”的沟通，那么将可能解除对办事处的限制。

他还说，美方认为目前巴以双方对沟通都表现出“合作且有建设性”的态度，因此有信心巴解组织办公室将在90天后全面恢复运作。

美国务院发言人诺尔特21日表示，鉴于巴勒斯坦领导人近期在联合国的言论，美国务卿蒂勒森已决定不再批准巴方办事处继续运行。

诺尔特所指为今年9月巴勒斯坦总统、巴解组织执行委员会主席阿巴斯在联大上的发言。阿巴斯呼吁国际刑事法院调查并起诉参与以色列犹太人定居点建设和“入侵”巴勒斯坦行动的以方官员。

美方威胁关闭办事处引发巴勒斯坦强烈不满。巴解组织执委会秘书长埃雷卡特上周在推特上表示，如果特朗普政府坚持关闭办事处，巴勒斯坦将停止与美国的一切沟通。

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