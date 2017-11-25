难民署：遣返罗兴亚难民须按国际法执行

（早报讯）联合国难民署就孟加拉和缅甸就罗兴亚难民返回缅甸达成协议指出，返回必须以自愿、安全和体面的方式进行，并为持久的解决方案铺平道路。

难民署24日说，自从8月25日以来，数十万人由于暴力从缅甸的若开邦外逃，前往孟加拉国避难。目前若开邦的条件仍不成熟，难以保证人们以一种安全和可持续的方式返回。

与此同时，难民仍在继续逃离，许多人受到了暴力、强奸和严重心理伤害。一些人目睹了亲人和朋友的死亡。如果返回，许多人的住房和村庄已经遭到摧毁。社区间的深刻裂痕仍然没有弥合。

联合国新闻中心引述难民署说，罗兴亚人的返回不应在突然或不成熟的情况下进行，也不应在难民没有同意或是持久解决方案的基本要素还不存在的情况下进行。就返回一事，人们必须拥有不同的选择，而不是受限在某些区域。在解决导致逃离的根源性问题上出现进展至关重要，如执行若开邦咨询委员会提出的解决罗兴亚人的公民权问题的建议。

难民署希望能得知孟加拉国和缅甸就罗兴亚人返回问题达成协议的细节，并随时准备在两国政府依据国际难民和人权标准解决罗兴亚人返回问题的过程中提供帮助。

位于缅甸西部的若开邦居住着大量信奉伊斯兰教的罗兴亚人，他们长期在缅甸遭受系统性的歧视，甚至没有国民身分。由此，罗兴亚人与当地的若开族人之间的关系十分紧张，并反复引发族裔暴力。今年8月25日，据称若开邦北部30个警察站及警察总部遭到武装分子袭击后，缅甸安全部队发动了“清剿行动”。自从最近冲突暴发以来，截至目前已有大约60多万罗兴亚人逃离家园，在孟加拉国避难。罗兴亚人流动的速度和规模使其成为了世界上增长最快的难民危机和一个重大的人道主义紧急状况。

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