孟缅同意联合国难民署协助遣返罗兴亚人

（早报讯）孟加拉外交部长阿里周六（25日）表示，孟加拉政府和缅甸政府同意让联合国难民事务高级专员办事处参与遣返罗兴亚人的工作。

俄罗斯卫星通讯社报道，孟缅两国政府周四签署了关于遣返因缅甸若开邦暴力事件，滞留在孟加拉境内的罗兴亚穆斯林的协议。

阿里当天在达卡的新闻发布会上证实，协议签署两个月后将开始遣返罗兴亚人，但没有规定完成遣返的最后期限。

孟加拉媒体称，“将在合理时间内完成这项工作”。

阿里说，难民专员办事处将在必要时和适当时候参与这项工作，同时也会考虑让联合国其他机构参与。

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