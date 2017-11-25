（早报讯）根据德国旅游协会的数字，今年在德国住宿的旅客人次首次突破4.5亿。其中中国游客作出的贡献不可低估。

德国旅游协会主席麦尔（Reinhard Meyer）23日在曼海姆举办的旅游大会期间告诉400多位来宾，今年不仅再次创下新高，而且已是连续第八年，不过，“这一成绩来之不易。”他说，不论新一届联邦政府是怎样的组阁形式，都应该支持旅游业这个为国民经济作出巨大贡献的领域。旅游行业的总创收占德国国民经济的3.9%。

德国之声中文网引述麦尔说，今年德国作为旅游地的吸引力很大，部分原因是很多度假人因为政治原因放弃了前往北非和土耳其的机会。但这一因素所占的比重并不大，因为德国旅游的大好形势已持续了相当长的一段时间，业内已出现了增长活力，很多游人对“德国质量”非常钦佩。

2015年，德国旅馆业连续创下第六次住宿纪录。取得这一成绩主要还应感谢远道而来的外国游客，其中不乏中国游客。2016年在德国住宿旅客人次为4.47亿。对德国旅游业而言，关键是怎样持久地“抓住”客人。

中国人已经是全世界范围内的旅游冠军，也更频繁的拜访德国。截至到今年9月份的统计，中国人在德国的住宿人次共有近220万，同比上升了10.1%。德国国家旅游局预测，来自中国市场的过夜住宿人次将在2030年超过500万。

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