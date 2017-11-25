黑色星期五 网购额创新高

（早报讯）在美国感恩节过后登场的“黑色星期五”（Black Friday）和“网络星期一”（Cyber Monday），以往分别代表实体店和网上购物旺季开始，但民众的消费习惯已随着电子支付和网购普及而出现了改变。

黑色星期五是美国感恩节（每年11月最后一个星期四）的第二天，网络星期一是过了黑色星期五的首个星期一。

香港《文汇报》报道，软件公司Adobe的统计发现，截至当地时间23日（感恩节当天）下午5时（新加坡时间24日清晨6时），网购销售额按年上升17%，达15.2亿美元（约20亿新元）。

云端客户关系管理公司Salesforce的调查显示，消费者在黑色星期五花更多时间进行网购，比网络星期一多约19%，显示网民不会等到网络星期一才上网血拼。

而Adobe的调查数据显示，购物旺季来自于手机应用程式的订单按年上升15%。

《华尔街日报》指出，近年电子支付技术改变了购物模式，网上支付手续简化，顾客也有更多支付选择，大大提升了手机购物的体验。

此外，手机还提供紧贴的价格资讯，向顾客提供即时减价促销。手机购物平台公司PredictSpring创办人兼行政总裁曼塔尼更指，即使民众到实体店，他们还是会用手机购物。

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