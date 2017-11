美国总统特朗普24日发表推文“婉拒”当时代杂志(Time)年度风云人物,被时代前总编反推“釐清”获选的可能。

台湾联合报报道,特朗普24日透过推特发文写道,“时代杂志打电话给我,说我‘很可能’跟去年一样获选年度风云人物,但我必须同意专访与拍照。我说,‘很可能’听起来不优,也就拒绝了。总之谢谢了!”

对此,时代杂志(Time)前总编史丹格回推写道,“不好意思告诉你,但‘可能’就表示你‘不是’年度风云人物。他们只是想要拍照。但我确定,你应该还留着那幅假的时代封面照。”

特朗普经商期间,他的团队曾“伪造”以特朗普为封面人物的时代杂志封面,挂在特朗普拥有的至少4家高尔夫球俱乐部内的明显位置。

时代杂志每年颁风云人物(Person of the Year)的头衔给“无论好或坏”,“这一年众多事件影响深远的人士”。特朗普去年当选总统后,也成为时代杂志2016年的年度风云人物,封面标题是“美利坚分裂国总统”(President of the Divided States of America)。

