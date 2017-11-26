朝核六方会谈韩方团长28日访美

（早报讯）韩国外交部26日指出，朝鲜核问题六方会谈的韩方团长、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋将于本月28日至下月1日访问美国。

据韩联社报道，访美期间，李度勋将和美方团长、美国国务院对朝政策特别代表约瑟夫·尹，以及美国政府、学界人士会面。

韩国外交部表示，届时李度勋会以日前美中日俄等相关国家的协调结果为基础，与美方评价朝鲜及朝核问题。双方还会深入讨论，就通过各种外交努力实现半岛无核化的方案。

外交部也说，访美前，李度勋会于明天（27日）同到访的俄方团长莫尔古洛夫会面。

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