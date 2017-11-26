欠罚单外国车明年无法出入马国

（早报讯）马来西亚警方表示，当局明年实施外国车辆入境准证（VEP）制度后，拖欠交通罚单的新加坡等外国车辆到时可能无法出入马来西亚。

马来西亚武吉阿曼警察总部交通调查与执法部总监沙鲁奥曼今天到新山东部大道班兰休息站监督“外国车主拖欠罚单检查行动（OSTWA）”执法过程。他过后在记者会上表示，当局从2014年至今年共发出8万1708张交通罚单给外国车辆，他们多数涉及超速。当中又以新加坡注册车辆最多，共有5万零616张或61.9％。

“至于新加坡、印度尼西亚、文莱与泰国等外国注册车辆的罚单，已经缴付罚款的罚单共2万零651张，还6万1057张未缴付。其中新加坡注册车辆共有1万3110张罚单已缴付，未缴付的则有3万7506张。”

他表示，当局过去三年共开出2050万7511张罚单（包括外国车辆），当中773万5557张的罚款已经缴清，尚有1277万1954张尚拖欠罚款。

警方上述“外国车主拖欠罚单检查行动（OSTWA）”是从本月24日执行至昨天。地点则在柔佛、玻璃市、霹雳、吉兰丹及砂拉越等州属。沙鲁奥曼透露，柔佛的检查站设在振林山第二通道休息站、东部大道班兰休息站以及地不佬大道等三个地点。

他说，警方在柔佛的首两天行动，让车主缴清2023张罚单，其中1606张来自新加坡车主，另外417张是本地车主。警方也在这段期间开出479张新罚单。

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