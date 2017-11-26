安倍拟明年1月访阿联酋谈油田权益

（早报讯）日本政府相关人士26日透露，首相安倍晋三计划于明年1月出访阿拉伯联合酋长国，以要求延长日企在该国拥有的海上油田权益的期限。

共同社报道，许多日企在阿联酋海上的油田权益将于明年3月到期，为确保原油稳定，安倍打算亲自要求延长权益。届时，安倍可能献议协助欲减少对石油收入依赖的阿联酋，推动可再生能源技术的合作。

报道说，安倍的访问行程将根据明年1月召集的例行国会日程，以及日中韩首脑会谈协调情况再作最后决定。此外，考虑到要促进基建出口，安倍也在研究出访多个亚细安成员国的行程。

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