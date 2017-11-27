美国海军确认坠毁军机失踪人员身份

（早报讯）美国海军第七舰队发表声明，确认了22日在日本冲绳附近海域坠毁的美军军机上的三名失踪人员身份，他们都是在美海军“罗纳德·里根”号核动力航空母舰上服役的美国军人。

中新社引述美国媒体的报道说，这三名军人分别是来自佛罗里达州的库姆斯（Steven Combs）、格罗索（Bryan Grosso），以及路易斯安那州的基亚拉斯特里（Matthew Chialastri）。

美国海军第七舰队声明说，美军已将这一不幸消息分别告知了家属。此前，搜救行动指挥官、美军少将多尔顿向失踪士兵表示沉痛的哀悼。

美国一架载有11人的“快轮”C-2A运输机，于22日在日本冲绳岛东南方约500海里处坠毁。随后美国海军与日本海上自卫队展开联合搜救行动，并于23日停止了搜救工作。8人获救，3人失踪。此次坠机原因仍在调查中。

这份声明称，佛罗里达州人，上尉库姆斯主要负责舰队后勤，佛罗里达州人格罗索是一名空军学员，路易斯安那州人基亚拉斯特里是空军士兵。

事发时，军机正从日本西部山口县岩国海军陆战队航空站起飞，计划把人员和物资运送到在菲律宾海域执行任务的“罗纳德·里根”号航母。

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