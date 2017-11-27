美重量级众议员因性侵案被调查 辞任司法委员会副主席

（早报讯）美国众议员科尼尔斯（John Conyers）26日宣布辞去众议院司法委员会副主席一职。这名担任众议员一职超过50年的知名民主党人目前正在接受众议院道德委员会对他的性侵案调查。

中新社报道，科尼尔斯在当天的声明中称，经过仔细考虑以后，鉴于最近针对他的指控所引发的关注，他已通知民主党领导人请求辞去众议院司法委员会副主席一职。

同时，科尼尔斯在声明中再次否认所有指控，并称相关指控文件都是由一个有党派偏见的右翼博主所提供。他还说自己期待在众议院道德委员会面前为自己和家人辩护。

上周一，新闻网站BuzzFeed刊出一份报告，称一名科尼尔斯的女性雇员在2015年因不当被辞获得2.7万美元的和解费。据这份由支持美国总统特朗普的右翼博主舍恩诺维奇提供的报告，科尼尔斯的前助手指控他不仅性骚扰，还要求安排接送与之有染的女性。

随后，美国新闻广播公司（ABC）报道了一份据称是科尼尔斯曾经的日程安排员向法庭提出指控的文件，这名女性称科尼尔斯对她有不当言辞和碰触。但她最终因法庭拒绝为其保密而撤诉。

此后，据《华盛顿邮报》曝料，一位女律师称在上世纪90年代为科尼尔斯工作时被他口头性骚扰。

众议院道德委员会已经于21日发表声明，称已经了解到对科尼尔斯的指控，包括对雇员性骚扰、以年龄为由歧视雇员、将官方资源用于不当个人目的等，并开始对这些指控进行调查、收集相关信息。

此前，科尼尔斯已经承认其办公室与一名前雇员达成2.7万美元的和解，但否认相关指控。

现年88岁的科尼尔斯从1965年即担任密歇根州联邦众议员，是唯一担任众议员逾50年的非裔。

免费试阅14天