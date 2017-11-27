比特币价格再飙涨 突破9000美元关口

（早报讯）加密货币比特币（Bitcoin）昨日下午突破9000美元，今年至今的涨幅已超过850％，如今上探1万元关口。

根据交易平台Coinbase的数据，截至今早9时21分，比特币价格飙升至9675美元。

虽然许多怀疑者认为这个比特币的泡沫爆破只是时间的问题，但是比特币的规模已大到让美国华尔街金融界的许多人无法忽视。

彭博社的报道表示，有对冲基金经理上周认为比特币会在今年底突破1万元关口；也有市场与研究公司投资主管上调预测，认为比特币价格会在明年中上扬至1万1500美元。

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