日执政两党干事长下月访华

（早报讯）日本执政党相关人士透露，自民党干事长二阶俊博与公明党干事长井上义久基本决定为参加与中国共产党的定期对话框架“日中执政党交流机制会议”，于12月下旬访华。此外还在协调会晤中国国家主席习近平等重要人士。希望借明年日中和平友好条约缔结40周年之机，为实现两国首脑互访创造环境。

共同社报道，二阶24日在东京都内与中国驻日大使程永华进行会谈，确认了上述事项。

自民、公明两党干事长将在12月24日起至年底的几天行程里访问北京和福建省。除与中共中央对外联络部部长宋涛会谈外，二阶还计划在中国共产党的干部教育机构中央党校发表演讲。

据日本政府相关人士透露，外相河野太郎之父、前众院议长河野洋平在2000年等曾在该校发表过演讲。不过，日本正在任职的政治家在此发表演讲极为少见。

据分析，机制会议上将就合作推动中国倡导的“一带一路”经济带构想交换意见，日本经济团体联合会会长榊原定征等经济界高层正在讨论是否同行。此次会议旨在促进执政党交流，“营造环境实现习近平作为国家主席的首次访日”（二阶身边人士语）。

宋涛本月中旬曾作为习近平特使在朝鲜平壤与朝鲜劳动党委员长金正恩亲信举行会谈。自公两党干事长还希望在会议中协商朝鲜核与导弹开发问题，谋求加强合作。

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