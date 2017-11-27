“离乡背井”的黑猩猩会延迟生育

（早报讯）人类生育后代是否顺利，与社会环境密切相关。黑猩猩也有类似情况。美国一项新研究发现，相比跟亲朋好友在一起的同类，离开原有种群的野生雌性黑猩猩的生育年龄要推迟三年左右。

新华社报道，美国杜克大学等机构的研究人员在新一期《人类进化杂志》上报告说，他们分析了坦桑尼亚西部贡贝国家公园的36只雌性黑猩猩的日常生活记录。

在黑猩猩群体中，一些雌性黑猩猩成年后则会迁至其他种群，但也有一些会留在其出生的种群内。研究人员发现，留在原来种群内的黑猩猩生育第一个宝宝的平均年龄是13岁，而离开原种群的黑猩猩平均生育年龄是16岁。

研究人员认为，离开原种群的雌性黑猩猩推迟生育可能有多种原因，它们可能在新种群内遭到排挤，融入需要一个艰难的过程。相比而言，留在自己种群内的雌性黑猩猩就要“顺风顺水”得多，尤其是当它们的妈妈在种群中地位较高时，它们的生育年龄还会更早一些。研究人员推测，部分原因是它们作为地位较高黑猩猩的女儿更易获取食物。

研究人员说，黑猩猩提早生育意味着在有生之年可能繁育更多后代，通常来说这是一种优势。对于为何会有雌性黑猩猩选择离开种群，目前尚不清楚原因，有观点认为可能是为了避免近亲繁殖。

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