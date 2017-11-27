柔26工厂关闭 逾2500人失业

（早报讯）马来西亚通货膨胀及物价高涨导致工厂营运成本提高，今年截至11月，柔佛州共有26家工厂宣告关闭，当中包括10家跨国工厂撤资，而遭裁退或参与自愿离职计划的员工人数达2579人。

《东方日报》报道，柔佛州团结与人力资源委员会主席维加纳登在柔州立法议会上，答复巴西拉惹州议员阿汉峇峇和土著团结党柔叻州议员沙鲁丁询及州內工厂关闭及裁员情况的口头提问时说，关闭的工厂数量增加，主要是因为马来西亚通胀及全球物价高涨导致工厂营运成本提高，厂方难以维持。

“马来西亚通胀指数也从年初的3.2%增长至9月份的4.3%，非直接性地提高工业和企业营运成本，再加上产品缺乏市场需求，导致工厂面对亏损最后被迫关闭。有些大型企业则关闭部分工厂进行重组维持营运。”

他透露，撤资的跨国公司包括台湾麒富科技股份有限公司、Jestdas私人有限公司和Sim制造私人有限公司。

不过他说，柔州的裁员人数比雪兰莪及槟城来得低。他说，根据人力局的2017年数据，全马共有3万2127名员工被裁员。柔州共有2579人被裁员，2016年柔州裁员人数只有922名。“若与雪州和槟州相比，柔州裁员人数相对较低。雪州裁员人数为3644名，槟州则有1万5609名。”

他说，根据人力局的劳工市场资料库，2016年和2017年分別有16家公司和66家公司进行裁员或提供自愿离职计划，其中40%是跨国公司。

免费试阅14天