向马首相夫妇抛黄色气球 被告罪名不成立

（早报讯）几经波折后，马来西亚推事庭终于宣判，两年前向首相纳吉夫妇抛气球的艺术家比尔琦思被控破坏社会安宁罪名不成立，当庭获释。

推事费扎（Muhamad Faizal Ismail）今天裁决时说，被告比尔奇思（Bilqis Hijjas）的证词一致，即纯粹只是想要透过抛黄气球的行动，向首相纳吉彰显联邦宪法的原则。此外，证人的证词和闭路电视所显示的证据一致，当天活动如常顺利进行，并没有受到任何干扰，而被告也和平地配合保安人员，接受调查。

他说：“证人表示，所谓她的行为会激怒出席者的说法，纯粹是出于一种假设。被告说，她吹和抛气球是为了引起首相对联邦宪法的关注，这个说法并未受到挑战。”因此，他裁定被告无罪释放。

比尔琦思2015年8月31日（净选盟4.0集会结束后的隔天）因在纳吉夫妇到吉隆坡柏威年广场出席活动时，从广场上抛下七个写着“民主”、“公正” 及“干净”等字眼的黄色气球被捕及提控。2016年7月，推事庭宣判被告表面罪名不成立获释。

不过总检察署不满裁决，去年向高庭提出上诉，高庭今年10月认为，控方成功举证，被告的表面罪名成立而推翻推事庭的裁决，谕令被告出庭答辩。

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